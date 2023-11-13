Израиль поставил условия для продления перемирия в Газе

ХАМАС должен освободить два десятка заложников для продления паремия в Газе еще на два дня. Также есть данные о том, что ХАМАС должен предоставить данные о 40 заложников.

Палестинские радикалы ХАМАС должны заявить освободить два десятка заложников. В противном случае перемирие не будет продлено.

По данным МИД Катара, также радикалы должны предоставить властям еврейского государства данные о новой группе заложников – всего четыре десятка человек, которые находятся в плену у других группировках для продления перемирия.

При этом в ведомстве подчеркнули, что не обладают точными данными, скольких заложников еще удастся найти.