Израиль останется в Газе до последнего заложника

Армия обороны Израиля будет продолжать антитеррористическую операцию в Газе до тех пор, пока все заложники не будут освобождены. Перемирие, установившееся в Газе накануне, будет недолгим.

Глава Минобороны Израиля заявил о том, что военные действия в Газе продолжатся до тех пор, пока террористы ХАМАС не отпустят всех заложников. Кроме того, министр подчеркнул, что переговорный процесс в это время будет проходить на фоне военных действий.

«Мы не можем покинуть Газу и остановить войну, пока мы не достигнем ситуации, при которой мы вернем всех заложников – а их еще много»

– Йоав Галант

Далее глава оборонного ведомства напомнил, что перемирие, установившееся в Газе накануне, будет недолгим.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что введенное накануне в Газе перемирие на 4 дня может быть продолжено еще на 2 дня.

Стоит отметить, что на фоне продолжающейся эскалации в Газе, в еврейском государстве продолжаются выступления против действующего премьера.

Так, вечером в субботу в Иерусалиме прошла демонстрация, участники которой требовали отставки Нетаньяху.