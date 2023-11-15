КЧР отправит вторую партию гумпомощи в Палестину

Карачаево-Черкесия отправит еще одну партию гуманитарного груза в сектор Газа. На прошлой неделе республика отправила 30 тонн помощи в Палестину.

Власти КЧР инициировали замысел собрать и отправить еще одну партию гуманитарного груза пострадавшим жителям сектора Газа. Автором идеи выступает глава республики Рашид Темрезов, который опубликовал сообщение с призывом о сборе помощи в своем telegram-канале.

Отмечается, что деньги на закупку необходимых вещей удалось собрать благодаря жителям, общественным организациям и предпринимателям региона.

На эти средства власти приобрели продукты питания, средства личной гигиены и медицинские препараты.

Предыдущая партия была отправлена спецбортом МЧС России в Египет, откуда гуманитарная организация передала ее жителям сектора Газа.