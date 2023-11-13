КЧР отправила 30 тонн гумпомощи в Палестину

Власти и жители Карачаево-Черкесии в кратчайшие сроки собрали 30 тонн гуманитарной помощи пострадавшим гражданам сектора Газа. Сегодня борт МЧС доставил груз в Египет, откуда его направят в Палестину.

Карачаево-Черкесия в рекордны сроки собрала 30 тонн гуманитарного груза для жителей сектора Газа. Подготовить необходимые вещи в течение короткого времени помогла сплоченность жителей и активное участие общественных организаций. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава республики Рашид Темрезов.

Жители региона в течение нескольких дней приносили в пункты сбора вещи, детское питание, средства личной гигиены, постельные принадлежности и многое другое.

Глава региона отметил, что сегодня груз с вещами первой необходимости, которые собрали жители КЧР, отправился самолетом МЧС РФ из аэропорта Минеральных Вод в Египет. Оттуда сотрудники общества Красного полумесяца доставят гумпомощь людям, пострадавшим в секторе Газа.

Темрезов поблагодарил всех, кто участвовал в сборе помощи и выразил надежду, что таким образом КЧР внесла свою лепту в поддержку палестинских граждан.

"Хочу сказать еще раз спасибо всем, кто принял участие в этом благом деле. Особые слова благодарности нашим жителям - чутким к ситуации, в которой оказались мирные граждане Палестины. Искренне верю в то, что наша с вами помощь, дорогие земляки, поддержит жителей Сектора Газа, находящихся в зоне военного конфликта"

– Рашид Темрезов