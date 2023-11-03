Ингушетия поможет Палестине

Жители Ингушетии собрали свыше 100 тонн гумпомощи для граждан сектора Газа. В Палестину будут отправлены продукты, одежда, лекарства, палатки и прочее.

Властями Ингушетии был объявлен сбор вещей для всех пострадавших граждан в Палестине. Глава республики Махмут-Али Калиматов в своем telegram-канале рассказал, что в течение десяти дней жители региона приносили одежду, еду, лекарства, постельные принадлежности, платки и прочее. За это время собралось свыше 100 тонн гумпомощи, которую отправят в сектора Газа.

"Хочу поблагодарить каждого неравнодушного к боли и страданиям жителей Палестины, каждого, кто не остается в стороне от беды, постигшей этот народ. Гуманитарная помощь и наши дуа – это главное, чем мы сейчас можем им помочь. Наша республика никогда не останется в стороне, мы оказывали и будем оказывать посильную помощь тем, кому она необходима"

- Махмут-Али Калиматов

Глава Ингушетии подчеркнул, что это не просто помощь, а международная ответственность. Он добавил, что подобное выражение милосердия и сострадания дает надежду людям, которые сейчас страдают.