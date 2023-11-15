Беженцев из Палестины разместили на Кубани

Группы беженцев из Газы начали прибывать в СКФО и на Юг России. Так, в четверг, группа вынужденных переселенцев приземлилась на Кубани.

Более тридцати жителей Палестины прибыло на территорию Кубани с начала очередного витка эскалации палестино-израильского конфликта. Среди прибывших – 13 детей.

«Семьи размещены в Краснодаре, Сочи, Геленджике, а также в Динском и Тимашевском районах»

– пресс-служба ГУ МЧС России.

Отметим, что палестинские беженцы также прибывают в Чечню и Дагестан. Так, накануне Чечня приняла первую группу палестинских беженцев. Группа состояла из 51 человека, среди которых 27 детей.