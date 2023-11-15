Чечня принимает первых беженцев из сектора Газа

В Чечню в среду приехали первые 50 человек, эвакуированные из Газы. В четверг в регион прибудет вторая группа из более чем 100 беженцев.

Чечня начала прием беженцев из палестинского анклава. Сегодня в республику прибыл 51 человек, из них 27 - дети. Эти люди были ранее эвакуированы в РФ из сектора Газа.

"Пребывание жителей сектора Газа в Чеченской республике держит на личном контроле глава региона Рамзан Кадыров. Для них здесь созданы лучшие условия для комфортного проживания в регионе"

– глава министерства Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев

Местом размещения беженцев в республике выбран оздоровительный лагерь для детей "Горный ключ".

Сообщается так, что свыше 100 человек, эвакуированных из анклава, прибудут в Чечню в четверг. Всего регион готов принять около 250 человек.