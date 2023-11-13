Дагестан потратит 8 млн на беженцев из сектора Газа

Дагестан выделил деньги для беженцев из сектора Газа. Распоряжение о выделении более 8 млн рублей подписал премьер республики. Деньги перечислят Минтруду региона.
Руководство Дагестана потратит 8,2 млн рублей на беженцев из сектора Газа, сообщает пресс-служба правительства республики.
Указ о выделении денежных средств из резервного фонда правительства региона подписал премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов. Деньги будут перечислены Минтруду РД.
В Дагестане также создана рабочая группа по организации приема и размещения беженцев из сектора Газа. Всего республика должна принять порядка 200 человек.
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