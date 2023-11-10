Чечня приютит половину беженцев из сектора Газа

Эвакуированных из Палестины граждан разместят на территории Чечни. Республика предоставит жилье для 250 российских беженцев из сектора Газа.

Власти Чеченской Республики приняли решение о выделении временного жилья для эвакуированных граждан из сектора Газа. На территории региона разместится половина вывезенных россиян. Такую информацию в своем telegram-канале опубликовал глава Министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

Министр сообщил, что 250 беженцев будут проживать в оздоровительном лагере "Горный ключ", расположенном в Шалинском районе в 35 км от столицы республики.

Отмечается, что сейчас российскими спасателями вывезены 550 граждан, которые подали заявку на эвакуацию. Из Каира их доставляют спецсамолеты МЧС РФ в Москву. В Каир граждане РФ добираются через КПП "Рафаг".