Эрдоган и Раиси договорились по сектору Газа

Президенты Турции и Ирана созвонились вечером воскресенья, чтобы дополнительно синхронизировать свои позиции по войне между ХАМАС и Израилем. Они договорились усилить совместную работу по преобразованию нынешнего перемирия в секторе Газа в постоянный мир.

Сегодня вечером состоялся телефонный разговор между президентом Турецкой Республики Реджепом Тайпом Эрдоганом и президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси. Темой их беседы стала ситуация в секторе Газа, где после полутора месяцев боевых действий между ХАМАС и армией Израиля было объявлено краткосрочное перемирие.

Президент обсудили координацию дипломатических усилий своих государств по долгосрочному прекращению огня в секторе газа и пути организации постоянной гуманитарной помощи пострадавшим в ходе боев палестинцам.

Эрдоган вновь обратил внимание на потребность всем исламским государствам синхронизировать свои позиции по войне ХАМАС и ЦАХАЛ. По его словам, в особенности важно, чтобы общий подход был у таких влиятельных стран Ближнего Востока, как Турция и Иран.

Эрдоган и Раиси договорились о продолжении сотрудничества на политическом треке для перевода текущего перемирия в постоянный стабильный мир в Палестине.