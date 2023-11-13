Нетаньяху проинспектировал сектор Газа

Пока в секторе Газа действует режим прекращения огня, израильский лидер Биньямин Нетаньяху посетил север зоны боевых действий и провел встречи с рядовыми и офицерами ЦАХАЛ, ожидающими возобновления войны с ХАМАС.

Председатель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня днем побывал на зачищенном от ХАМАС участке сектора Газа, где встретился с временно прекратившими боевые действия солдатами ЦАХАЛ.

Нетаньяху сообщил израильским военным, что боевые действия по истечении временного перемирия обязательно будут продолжены, так как их конечная цель – не освобождение израильских заложников, а полное уничтожение ХАМАС.

"Мы здесь, в Газе, с нашими бойцами-героями. Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть наших похищенных граждан, и в конечном итоге мы вернем их всех... Мы продолжим до конца – до победы"

– Биньямин Нетаньяху

Израильский премьер, косвенно обращаясь к внешним наблюдателям, подчеркнул, что Тель-Авив ничто не сможет остановить на пути к этой цели, так как у израильских властей достаточно политической воли для доведения войны до благоприятного с точки зрения Израиля победного конца.

Нетаньяху добавил, что помимо задачи освободить заложников и уничтожить ХАМАС Израиль также стремится к тому, чтобы в секторе Газа более никогда не возникали угрозы для израильтян.

Напомним, что с пятницы в секторе Газа действует режим прекращения огня – стороны обмениваются заложниками и заключенными, мирным жителям Газы поступает гуманитарная помощь. Предельный срок перемирия – десять дней, затем война между ХАМАС и ЦАХАЛ будет продолжена.