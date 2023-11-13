ХАМАС отпустило половину российских заложников

Как сообщили сегодня представители палестинского движения ХАМАС, его боевое крыло выпустило на свободу в рамках перемирия с Израилем одного из двоих российских заложников. Хамасовцы пояснили, что это форма благодарности России за подход к палестино-израильскому конфликту.
"В ответ на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания позиции России в поддержку палестинского дела Исламское движение сопротивления ХАМАС освободило задержанного, имевшего российское гражданство"
– ХАМАС
Освобожденного россиянина приняли сотрудники МККК. О судьбе второго российского заложника пока ничего не известно.
Напомним, что с пятницы в секторе Газа действует временный режим прекращения огня, пока стороны обмениваются заложниками и заключенными. У перемирия есть предельный срок – 10 дней. По плану за это время ХАМАС отпускает около сотни заложников-граждан Израиля и иностранцев, а Тель-Авив передает в сектор Газа порядка 300 палестинцев из израильских тюрем.
По данным российских дипломатов, в ходе боев между ХАМАС и ЦАХАЛ погибли 20 граждан РФ. Еще 7 граждан РФ находятся в статусе пропавших без вести.