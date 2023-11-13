ХАМАС отпустило половину российских заложников

Среди отпущенных сегодня ХАМАС заложников оказался один из двоих похищенных граждан России. Движение пояснило, что таким образом благодарит РФ за ее дипломатические усилия.

Как сообщили сегодня представители палестинского движения ХАМАС, его боевое крыло выпустило на свободу в рамках перемирия с Израилем одного из двоих российских заложников. Хамасовцы пояснили, что это форма благодарности России за подход к палестино-израильскому конфликту.

"В ответ на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания позиции России в поддержку палестинского дела Исламское движение сопротивления ХАМАС освободило задержанного, имевшего российское гражданство"

– ХАМАС

Освобожденного россиянина приняли сотрудники МККК. О судьбе второго российского заложника пока ничего не известно.

Напомним, что с пятницы в секторе Газа действует временный режим прекращения огня, пока стороны обмениваются заложниками и заключенными. У перемирия есть предельный срок – 10 дней. По плану за это время ХАМАС отпускает около сотни заложников-граждан Израиля и иностранцев, а Тель-Авив передает в сектор Газа порядка 300 палестинцев из израильских тюрем.

По данным российских дипломатов, в ходе боев между ХАМАС и ЦАХАЛ погибли 20 граждан РФ. Еще 7 граждан РФ находятся в статусе пропавших без вести.