СМИ: первая группа израильских заложников выехала из Газы

Движение ХАМАС освободило первую группу израильских заложников, удерживаемых им в секторе Газа, их уже ждут в Египте, чтобы передать Израилю.

Палестинское движение ХАМАС в соответствии с договоренностями по временному перемирию освободила первую группу израильских заложников, в составе которой 13 человек, сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника.

"Первая группа израильских заложников сейчас находится в руках сотрудников Международного комитета Красного Креста, они в машинах скорой помощи направляются к КПП "Рафах" для выезда из Газы"

- газета The Times of Israel

Всего власти Египта готовятся принять на контрольно-пропускном пункте "Рафах" 25 заложников из сектора Газа для их передачи Израилю, заявила государственная информационная служба Египта, передает РИА Новости.

"Египетские власти сейчас готовятся на КПП "Рафах" к приему удерживаемых лиц, освобожденных движением ХАМАС в секторе Газа, для их передачи израильской стороне"

- глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван

Ожидается, что в составе первого из четырех этапов освобождения заложников, помимо 13 женщин и детей из Израиля, будут и 12 граждан Таиланда.