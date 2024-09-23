Экс-советник главы Дагестана из-за взятки отправится за решетку на 10 лет

Суд определился с наказанием для экс-советника главы Дагестана. Ближайшее 10 лет ему предстоит провести за решеткой.
В Москве вынесли приговор в отношении экс-советника главы Дагестана. Об этом поведали в Бабушкинском суде.
Ближайшие 10 лет фигурант проведет в колонии.
"Приговором суда Махачев Осман Абидович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима"
– пресс-служба суда
Около 7 лет назад фигурант помог взяткодателю с назначением на должность руководителя одного из муниципальных образований РД. Получив 23 млн рублей, он улетел за границу. Осенью 2021 года экс-советник был задержан в Германии, после чего его выдали России.