Экс-глава центра занятости отправится в колонию в Ингушетии за взятку

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Ингушетии изменила приговор бывшему директору одного из местных центров занятости населения.
Этой весной Джейрахский районный суд постановил оштрафовать мужчину на 1,5 млн рублей, однако прокуратура этот приговор обжаловала.
"Апелляционная инстанция Верховного суда республики приговор изменила… назначила ему 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима без штрафа, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на 4 года"
– пресс-служба суда
Следствие полагает, что в конце прошлого года мужчина, возглавлявший на тот момент Джейрахский центр глава центра занятости, предложил сотруднику регионального ФСБ за денежное вознаграждение закрыть глаза на хищение бюджетных средств в учреждении и не проводить расследование. Экс-директора центра задержали после того, как он передал правоохранителю 2 млн рублей.