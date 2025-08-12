Вестник Кавказа

ЕК признала готовность Грузии стать членом ЕС – "Мечта"

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Опубликованный Европейской Комиссией отчет о достижениях европейских стран по множеству параметров говорит о реальной готовности Грузии к вхождению в состав Евросоюза, заявили в правящей партии "Грузинская мечта".

Грузия фактически уже сейчас готова к вступлению в ЕС, следует из отчета ЕК "О хорошем правительстве за 2025 год", сообщил один из лидеров правящей "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

Речь идет об отчете, составленном "Институтом управления Чендлера" на основании данных ООН, Всемирного банка, МВФ и других организаций.

"Везде, где оценка прогресса Грузии происходит на основе реальных данных и анализа, наша страна является одной из передовых не только среди стран-кандидатов на членство в Евросоюзе, но и опережает ряд стран-членов Евросоюза и Североатлантического альянса"

– Мдинарадзе

В то же время, он обратил внимание на то, что, как только разговор принимает политическую окраску, тут же появляются высказывания о якобы откате демократии в Грузии, хотя в действительности Тбилиси, напротив, можно назвать самым надежным партнером ЕС. Но такое партнерство, констатировал Мдинарадзе, противоречит интересам "глубинного государства" и евробюрократии: не обращая внимания на качественное выполнение Грузией взятых ей на себя обязательств, они требуют от Грузии вещей, наносящих ущерб ее государственным интересам и абсолютно не соответствующих ее идентичности.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1120 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.