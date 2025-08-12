Опубликованный Европейской Комиссией отчет о достижениях европейских стран по множеству параметров говорит о реальной готовности Грузии к вхождению в состав Евросоюза, заявили в правящей партии "Грузинская мечта".

Грузия фактически уже сейчас готова к вступлению в ЕС, следует из отчета ЕК "О хорошем правительстве за 2025 год", сообщил один из лидеров правящей "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

Речь идет об отчете, составленном "Институтом управления Чендлера" на основании данных ООН, Всемирного банка, МВФ и других организаций.

"Везде, где оценка прогресса Грузии происходит на основе реальных данных и анализа, наша страна является одной из передовых не только среди стран-кандидатов на членство в Евросоюзе, но и опережает ряд стран-членов Евросоюза и Североатлантического альянса"

– Мдинарадзе

В то же время, он обратил внимание на то, что, как только разговор принимает политическую окраску, тут же появляются высказывания о якобы откате демократии в Грузии, хотя в действительности Тбилиси, напротив, можно назвать самым надежным партнером ЕС. Но такое партнерство, констатировал Мдинарадзе, противоречит интересам "глубинного государства" и евробюрократии: не обращая внимания на качественное выполнение Грузией взятых ей на себя обязательств, они требуют от Грузии вещей, наносящих ущерб ее государственным интересам и абсолютно не соответствующих ее идентичности.