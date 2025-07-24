Вестник Кавказа

Каладзе назвал неудивительной попытку Европы организовать революцию в Грузии

© Фото: официальные соцсети Кахи Каладзе
По данным СМИ, Великобритания готовит активистов в Литве для протестов после муниципальных выборов в Грузии. По словам мэра Тбилиси, неудивительно, что Европа борется с действующим руководством страны, ведь действует в своих интересах.

Европа борется против действующего руководство в Грузии, потому что оно действует только в интересах своей страны, заявил мэр Тбилиси и генсек правящей "Грузинской мечты" Каха Каладзе.

"Мы можем привести множество примеров, сколько попыток организовать революцию было за последние годы, поэтому нас не удивляет подготовка некоторых людей. Наши соответствующие службы всегда на высоте, и все подобные попытки будут пресечены"

- Каха Каладзе

Напомним, что издание Prime Time сообщило о том, что Великобритания готовит в Литве грузинских активистов к протестам после муниципальных выборов, которые намечены на 4 октября.

Депутат от "Грузинской мечты" Арчил Гордуладзе, как и Каха Каладзе, высказался об этом. Он подчеркнул, что влияние "глубинного государства" особенно сильно в Великобритании, в связи с чем оно пытается подготовить своих агентов в разных странах, чтобы дестабилизировать ситуацию в Грузии.

