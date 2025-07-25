"Мечта" твердо стоит на защите суверенитета Грузии – депутат

Неудивительно, что Великобритания снова и снова оказывается вовлеченной в организацию революции в Грузии, заявил депутат парламента от правящей "Грузинской мечты" Арчил Гордуладзе.
Он подчеркнул, что влияние "глубинного государства" особенно сильно в Соединенном Королевстве, поэтому оно пытается подготовить своих агентов в разных странах, чтобы дестабилизировать ситуацию в Грузии.
"Правоохранительные органы, грузинский народ и "Грузинская мечта" твердо стоят на защите суверенитета нашей страны, и подобные учения и попытки нанести вред нашей стране, конечно же, обречены на провал"
- Арчил Гордуладзе
Напомним, что его заявление связано с сообщением издания Prime Time о том, что Великобритания готовит в Литве грузинских активистов к протестам после муниципальных выборов, которые намечены на 4 октября.