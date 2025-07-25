Депутат от "Грузинской мечты" прокомментировал информацию о том, что Великобритания готовит активистов в Литве к протестам после муниципальных выборов. По его словам, это неудивительно, так как в Соединенном Королевстве "глубинное государство" имеет сильное влияние.

Неудивительно, что Великобритания снова и снова оказывается вовлеченной в организацию революции в Грузии, заявил депутат парламента от правящей "Грузинской мечты" Арчил Гордуладзе.

Он подчеркнул, что влияние "глубинного государства" особенно сильно в Соединенном Королевстве, поэтому оно пытается подготовить своих агентов в разных странах, чтобы дестабилизировать ситуацию в Грузии.

"Правоохранительные органы, грузинский народ и "Грузинская мечта" твердо стоят на защите суверенитета нашей страны, и подобные учения и попытки нанести вред нашей стране, конечно же, обречены на провал"

- Арчил Гордуладзе

Напомним, что его заявление связано с сообщением издания Prime Time о том, что Великобритания готовит в Литве грузинских активистов к протестам после муниципальных выборов, которые намечены на 4 октября.