Шалва Папуашвили: за оппозицию не проголосуют ради саботажа

Оппозиция обещает избирателям дестабилизацию ситуации в Грузии и саботаж, по словам главы парламента Шалвы Папуашвили. Он подчеркнул, что ради этого за них никто не проголосует.

Радикальная оппозиция обещает избирателям, что будет дестабилизировать ситуацию в Грузии и попытается создать неудобства для центральной власти в случае победы на муниципальных выборах, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.

"Они обещают, что, если у них будет мандат, они займутся саботажем. Никто за них не проголосует ради саботажа"

- Шалва Папуашвили

Напомним, что выборы в местные органы самоуправления в Грузии состоятся 4 октября 2024 года. Предвыборная кампания стартовала 5 августа.

Уже 16 оппозиционных партий подали документы на участие в выборах, 13 из них зарегистрированы. Среди наиболее значимых партий, решивших побороться с правящей "Грузинской мечтой" – "За Грузию", "Сильная Грузия" и "Гирчи".