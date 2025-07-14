Оппозиция готовит революцию в день выборов в Грузии

В оппозиционном движении "Проспект Руставели" пообещали свергнуть текущую власти в Грузии в день проведения муниципальных выборов. Они состоятся 4 октября.

Лидер оппозиционного движения "Проспект Руставели" и оперный певец Паата Бурчуладзе пообещал свергнуть действующую власть в Грузии на муниципальных выборах, которые пройдут 4 октября.

"4 октября в 16:00 мы соберемся на площади Республики, проведем национальное собрание, вернем себе страну, захваченную режимом, и проголосуем за освобождение Грузии. 4 октября станет не просто днем протеста, это будет день исторической победы"

- Паата Бурчуладзе

Его поддержал один из лидеров партии, созданной экс-президентом Михаилом Саакашвили, "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили и выдвинул идею о дедлайне, который наметил на 4 октября. Сам Саакашвили призвал своих единомышленников к осторожности. Он считает, что их могут задержать за по обвинению в подготовке вооруженного госпереворота.

Действующий председатель "ЕНД" Тина Бокучава, в свою очередь, отвергла идею о дедлайне, подчеркнув, что не стоит делать ставку на какую-либо дату. С этим согласна Элен Хоштария из "Коалиции за перемены". Она подчеркнула, что оппозиция должна "делать все возможное, чтобы свергнуть систему, каждый день".

Напомним, что "Единое нацдвижение" и "Коалиция за перемены" планируют бойкотировать будущие выборы в местные органы самоуправления, свое участие подтвердили оппозиционные "Сильная Грузия" и "За Грузию".

Будет ли революция в Грузии?

Руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" прежде всего выразил мнение, что участие выдающихся деятелей искусства Грузии, причем всемирно известных, в политике, как правило, выглядит неадекватно.

В целом эксперт усомнился в успехе заявленного Паатой Бурчуладзе мероприятия и объяснил почему.

"Так называемая оппозиция, или, как я ее называю, сугубо антинациональные силы, четыре партии – сейчас существуют вразнобой. Известно, что две партии – "Лело для Грузии" банкиров Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе и "За Грузию" Георгия Гахария – заявили, что будут участвовать в местных выборах. И другие оппозиционеры их тут же окрестили преступниками, предателями общего дела. По телевидению выступают представители всяких партий, они поносят друг друга и обвиняют в предательстве, так что между ними серьезные расхождения. На этом фоне кто бы ни призывал к масштабным протестам, перформансам 4 октября – по-настоящему общенародного, мощного ничего не получится", – уверен эксперт.

"Конечно, собрать несколько тысяч человек на короткий срок в Тбилиси всегда возможно. Но на это надо потратить деньги, так просто люди не соберутся. А вот этого как-то не хотят делать, потому что каждый раз оказывается, что деньги были потрачены зря. Весной анонсировали акцию на День независимости Грузии 26 мая, до этого какие-то были события, но каждый раз оказывалось, что гора родила мышь", – заявил руководитель Института стратегии управления.

Он допустил, что именно в этот раз оппозиции удастся собрать более-менее массовый митинг, например, на 3 тыс демонстрантов. "В Тбилиси это статистический ноль, который потом и следа никакого не оставляет. Но для телекартинки этого хватит, будут показывать на экране, скажут, вот собрались люди, которые считают, что это все незаконно, и выборы незаконные и так далее. Это можно будет сделать. А на реальный успех шансов нет", – заключил Петре Мамрадзе.