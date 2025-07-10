Муниципальные выборы в Грузии: чего ждать и кто победит?

Согласно опросу, поддержка правящей "Грузинской мечты" выросла после парламентских выборов, проведенных осенью 2024 года. При этом большинство опрашиваемых считает, что будущие муниципальные выборы будут демократичными

Поддержка правящей партии "Грузинская мечта" после исторического результата на прошедших в октябре выборах еще больше выросла, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя опрос среди населения.

Согласно результатам исследования центра GORBI, проведенного по заказу телеканала "Имеди", если бы выборы в парламент прошли на этой неделе, то "Грузинская мечта" получила 56,2% голосов. Вместе с этим 63% считают, что предстоящие муниципальные выборы будут справедливыми и демократичными.

"Это ответ грузинского народа тем, кто предпочитает служению своей стране подчинение чужим, национальным интересам – размахивание чужими флагами, любви – ненависть и насилие"

- Шалва Папуашвили

Он подчеркнул, что народ Грузии стремится быть действовать исходя из национальных интересов, а не быть "марионеткой в истерии безумного мира", и отметил, что большинство населения поддерживает проводимые "Грузинской мечтой" законодательные реформы. По словам Папуашвили, это подтверждает выполнение электорального мандата парламентом нового созыва.

"Это доверие также является напоминанием для Брюсселя о том, что он должен уважать фундаментальные европейские ценности: демократические процедуры принятия решений, волю народа и законы, принятые на основании народного мандата"

- Шалва Папуашвили

Без этого ЕС не сможет быть настоящей Европой, добавил глава грузинского парламента.

Стоит отметить, что по опросу GORBI, второе место по популярности среди оппозиции заняла коалиция "Сильная Грузия" с 10,7%. Следом идет партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию", ее поддерживают 10%. Партия бывшего президента Михаила Саакашвили "Единое нацдвижение" попала лишь на пятое место.

Напомним, что муниципальные выборы в Грузии пройдут 4 октября 2025 года.

Кто победит на выборах в Грузии?

Основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заявил, что очень многие в Грузии сейчас разочарованы оппозицией.

"Мне кажется, что агрессивная точка восстания против политики власти уже пройдена. Очень многие разочарованы оппозицией – они увидели, что оппозиция по сути не смогла ничего предложить. Слова "Грузинской мечты" о том, что оппозиции нет, а есть просто указы извне, хотя бы отчасти подтверждаются. Зачастую видно, что именно извне даются какие-то советы, и потом на основе этих советов оппозиция как-то действует. Все это подорвало доверие к ней. А сторонники "Грузинской мечты" сейчас более активны, и сама власть не потеряла голоса, а оппозиция потеряла", – отметил эксперт.

"И если завтра пройдут какие-то выборы, даже парламентские (хотя причин для этого нет), то "Грузинская мечта" выиграет точно так же, как она выиграла в прошлый раз. А на местных выборах, мне кажется, у оппозиции вообще возможностей нет. Единственный город, в котором они могут попробовать выиграть, – это Тбилиси. А во всех остальных, в регионах особенно, у них шансов нет. Они сами не скрывают, что регионы вообще не прорабатываются и с ними нет коммуникации. Поэтому оппозиционеры хорошо понимают, что если бороться на местных выборах, то только в Тбилиси и, возможно, в Батуми. Но в любом случае чувствуется негодование и недоверие к оппозиции", – пояснил основатель SIKHA Foundation.

В целом, по его словам, ситуация сейчас похожа на ту, что возникла во время правления Михаила Саакашвили. "Тогда оппозиция никак не могла собраться и объединиться. И если бы не Бидзина Иванишвили, который собрал их вокруг себя, они бы так и не смогли одолеть правительство Михаила Саакашвили. Сейчас происходит то же самое. Протестное движение есть, настроение, что от "Грузинской мечты" устали, есть, но не то чтобы лидеры – не видно даже прообразов того, что оппозиция может реально предложить", – заявил Арчил Сихарулидзе.

Выборы и помилование оппозиционеров

Эксперт также прокомментировал заявление президента Грузии Михаила Кавелашвили, который подтвердил, что готов помиловать отбывающих срок за неявку на заседание следственной комиссии при парламенте лидеров оппозиции, если они согласятся на участие в выборах.

В первую очередь он уточнил, что слова Кавелашвили – это ответ на заявления представителей Запада (некоторых европарламентариев и представителей Великобритании) о том, что оппозиция лишена возможности участвовать в местных выборах.

"Поэтому президент Грузии Кавелашвили открыто заявил, что если они решатся участвовать, то он их помилует. Но парадокс заключается в том, что те люди, которых арестовали, и так не планировали идти на выборы. Исключение составляют представители "Лело" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, они собирались участвовать и могут выдвинуть свои кандидатуры, если их освободят. Так что со стороны Кавелашвили это своеобразная попытка передачи мяча на чужую часть поля, чтобы потом Грузию не обвинили, что она не отреагировала и не разыграла эту демократическую карту", – заключил Арчил Сихарулидзе.