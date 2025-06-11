"Мечта" выиграет выборы во всех муниципалитетах – Кобахидзе

Правящая партия "Грузинская мечта" станет полным победителем на муниципальных выборах, которые состоятся в октябре, уверен премьер-министр.

Муниципальные выборы, которые предстоят Грузии через три месяца, окончатся полной победой правящей "Грузинской мечты", рассказал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

""Грузинская мечта" победит как на выборах мэров, так и на выборах в городские собрания (сакребуло) во всех 64 муниципалитетах"

– Кобахидзе

В выборах, которые назначены на 4 октября, кроме "Мечты" примут участие еще три оппозиционных партии: "Лело для Грузии", "Гахария за Грузию" и "Новый политический центр – Гирчи".

Глава правительства выразил мнение, что результаты выборов нисколько не зависят от итогового решения, которое примет оппозиция по выборам: неважно, объединятся они для участия или, напротив, решат игнорировать выборы. Более того, подчеркнул Кобахидзе, это решение будут в любом случае принимать не они сами, а их покровители.