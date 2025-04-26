Отключение Грузии от SWIFT отвергли в Тбилиси

В Нацбанке Грузии заявили, что оснований для отключения финансовой системы страны от SWIFT нет. Ранее к отключению призвали в резолюции Европарламента.

Оснований для отключения грузинской финансовой системы от SWIFT нет, Грузия соблюдает все санкции, сообщает пресс-служба Национального банка страны.

В регуляторе подчеркнули, что грузинский банковский и финансовый сектор соответствует международным стандартам в части противодействия по отмыванию денежных средств.

Там же добавили, что Нацбанк Грузии прикладывает усилия по приближению финансовой системы и законодательства к европейским нормам.

"Система исключительно прозрачна, и, соответственно, доверие инвесторов к ней растет"

- регулятор

Стоит добавить, что к отключению Грузии от международной платежной системы призвали в резолюции Европарламента с целью перекрыть финпотоки и источники дохода "Грузинской мечты".