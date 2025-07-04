Вестник Кавказа

Внешний долг Грузии вырос на $300 млн

Внешний долг Грузии вырос на $300 млн
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Финансовые обязательства Грузии перед иностранными кредиторами выросли на $300 млн в первом квартале года.

За январь-апрель этого года внешний долг Грузии вырос на $300 млн, информирует Нацбанк страны.

Общий объем внешнего долга Грузии превысил $25 млрд, что составляет свыше 74% ВВП страны. $11 млрд – долг государства, из них более $8 млрд – долг правительства. Обязательства госпредприятий республики превысили $1,5 млрд.

Ранее компания Galt & Taggart прогнозировала рост экономики Грузии на 7,5% по итогам этого года. Инфляция в стране ожидается в районе 3%.

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