Финансовые обязательства Грузии перед иностранными кредиторами выросли на $300 млн в первом квартале года.
За январь-апрель этого года внешний долг Грузии вырос на $300 млн, информирует Нацбанк страны.
Общий объем внешнего долга Грузии превысил $25 млрд, что составляет свыше 74% ВВП страны. $11 млрд – долг государства, из них более $8 млрд – долг правительства. Обязательства госпредприятий республики превысили $1,5 млрд.
Ранее компания Galt & Taggart прогнозировала рост экономики Грузии на 7,5% по итогам этого года. Инфляция в стране ожидается в районе 3%.