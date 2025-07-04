В Грузии оценили ущерб от акций протеста в 2024 году

В причинении ущерба деятелей оппозиции обвинили специальные службы Грузии. Активистам "выставили счет" за повреждения техники и обмундирования огнеборцев на митингах в 2024 году.

Тбилисский городской суд рассматривает дела восьми обвиняемых в групповом насилии во время акций протеста

Глава юридической Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Тамар Чантурия обнародовала ущерб от действий оппозиции во время протестных акций в ноябре-декабре прошлого года.

Согласно подсчетам, ущерб составил почти 63 тыс лари. Данные были озвучены в рамках судебного заседания, на котором рассматривались уголовные дела в отношении наиболее активных протестующих.

Как отметила чиновник, протестующие повредили униформу сотрудников пожарной службы, а также технику и оборудование.

На скамье подсудимых оказались восемь оппозиционеров, трое из которых обвиняются в организации группового насилия. Сторонники радикальных мер борьбы могут получить от 4 до 9 лет тюрьмы.

Напомним, что протесты в Грузии проходили в конце прошлого года на фоне заморозки планов евроинтеграции, а также итогов парламентских выборов.