Оппозиция предложила кандидатуру Зурабишвили на пост мэра Тбилиси

В коалиции "Сильная Грузия" предложили выдвинуть кандидатуру экс-президента Саломе Зарубишвили на пост мэра Тбилиси. По словам одного из ее лидеров, они готовы к компромиссам.

Оппозиция предложила выдвинуть бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили на пост мэра Тбилиси на предстоящих муниципальных выборах. С такой инициативой выступил лидер партии "Граждане", входящей в коалицию "Сильная Грузия", Алеко Элисашвили.

"Мы готовы к компромиссам. Мой идеальный сценарий – бороться в шести крупных городах, бойкотировать в остальных, выдвинуть единых кандидатов. Саломе Зурабишвили – лидер в Тбилиси, и мы вокруг нее. Давайте отбросим эмоции и подумаем о стратегии борьбы"

- Алеко Элисашвили

Напомним, что восемь оппозиционных партий объявили о бойкоте выборов в местные органы самоуправления, которые состоятся в октябре.

Коалиция "Сильная Грузия", в свою очередь, считает важным участие оппозиции в выборах. Это подчеркнул ее лидер Мамука Хазарадзе, приговоренный к 8 месяцам тюрьмы за отказ сотрудничать с временной следственной комиссией, созданной в парламенте Грузии.