Партия "Гирчи" назвала Зурабишвили главной ошибкой оппозиции

Бывший президент Грузии – главная ошибка оппозиции, считает член партии "Гирчи" Раквиашвили. Ранее она объявила о новой акции протеста в Тбилиси в День независимости страны.

Главная ошибка оппозиции в Грузии – бывший президент Саломе Зурабишвили, заявил член партии "Гирчи" Александр Раквиашвили журналистам и подчеркнул, что ни одна из ее инициатив не привела ни к чему хорошему.

Саломе Зурабишвили объявила об очередной акции протеста, которая пройдет в День независимости Грузии 26 мая. Некоторые оппозиционные партии поддержали ее в этом решении.

"Я не верю, что под руководством Саломе Зурабишвили произойдет что-то, что поможет оппозиции и поможет нам сменить правительство. Все, что она делала до сих пор, закончилось плохо. Инициатива 26 мая также закончится плохо"

- Александр Раквиашвили

Он также сомневается осталась ли у Зурабишвили репутация, которая позволяет разделить грузинское общество сильнее, чем оно разделено сегодня.

Напомним, что накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал призыв Саломе Зурабишвили к протесту. Он заявил, что оппозиционные лидеры намерены разъединить грузинское общество в День независимости страны. По его мнению, это также одно из проявлений "глубинного государства".