Египет открыл "Рафах" для гуманитарной помощи

Опубликовано: 11:00, 21 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

КПП "Рафах" в 10.00 открылся на границе сектора Газа и Египта для гуманитарной помощи. СМИ сообщают, что вскоре анклав смогут покинуть иностранцы, соглашения об эвакуации раненых нет.

Граница между сектором Газа и Египтом открылась сегодня на несколько часов. В первую очередь КПП "Рафах" работает на пропуск гуманитарных грузов.

О том, когда именно будет открыт погранпереход, стало известно из информации на сайте посольства США в Израиле.

"Мы получили информацию, что пограничный переход "Рафах" между сектором Газа и Египтом откроется в субботу, 21 октября, в 10:00 по местному времени [совпадает с московским]. Если граница [между сектором Газа и Египтом] будет открыта, мы не знаем, как долго она будет оставаться открытой для выезда из Газы иностранных граждан"

– посольство США

КПП в указанное время начала пропускать грузовики с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа, сообщает телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.

Прежде всего в анклав вводят медицинские препараты для оказания помощи пострадавшим палестинцам, рассказали в обществе Красного Полумесяца Египта.

После пропуска гуманитарных грузов, КПП сможет пропустить иностранцев.

"Иностранные граждане в секторе Газа в ближайшее время смогут прибыть в Египет через КПП "Рафах"

– телеканал Al-Arabiya

Соглашения об эвакуации раненых из Газы пока не достигнуто, следует из сообщения палестинского общества Красного Полумесяца.