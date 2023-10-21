Египет открыл "Рафах" для гуманитарной помощи

Граница между сектором Газа и Египтом открылась сегодня на несколько часов. В первую очередь КПП "Рафах" работает на пропуск гуманитарных грузов.
О том, когда именно будет открыт погранпереход, стало известно из информации на сайте посольства США в Израиле.
"Мы получили информацию, что пограничный переход "Рафах" между сектором Газа и Египтом откроется в субботу, 21 октября, в 10:00 по местному времени [совпадает с московским]. Если граница [между сектором Газа и Египтом] будет открыта, мы не знаем, как долго она будет оставаться открытой для выезда из Газы иностранных граждан"
– посольство США
КПП в указанное время начала пропускать грузовики с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа, сообщает телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.
Прежде всего в анклав вводят медицинские препараты для оказания помощи пострадавшим палестинцам, рассказали в обществе Красного Полумесяца Египта.
После пропуска гуманитарных грузов, КПП сможет пропустить иностранцев.
"Иностранные граждане в секторе Газа в ближайшее время смогут прибыть в Египет через КПП "Рафах"
– телеканал Al-Arabiya
Соглашения об эвакуации раненых из Газы пока не достигнуто, следует из сообщения палестинского общества Красного Полумесяца.