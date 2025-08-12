Двух пропавших в море подростков ищут в Дагестане

Спасатели продолжают искать в Дагестане двух подростков, пропавших накануне. Они пропали без вести после купания в море.

В Дагестане ведутся поиски двух подростков 2008 года рождения, купавшихся накануне в море. Об этом сообщает 18 августа прокуратура республики.

Инцидент случился примерно в 17:45 в районе поселка Караман-4 Махачкалы.

Ранее сообщалось, что региональная прокуратура начала проверку по факту случившегося. Ее цель - оценить соблюдение законодательства о безопасности на водных объектах и о защите прав несовершеннолетних.