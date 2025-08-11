Вестник Кавказа

В пяти районах Дагестана объявлена высокая пожароопасность

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спасатели объявили высокую пожароопасность в районах Дагестана. На пяти из них повысился риск возникновения ЧП.

В низменных районах Дагестана объявлена высокая пожароопасность 4-го класса, рассказали в МЧС республики.

В пожароопасную зону вошли Кизлярский, Новолакский, Ногайский, Тарумовский и Хасавюртовский районы.

Спасатели также предупредили о возрастающем риске возникновения ЧП, которые будут связаны с ландшафтными и лесными пожарами в районе озер, а также возгораниями на других объектах в черте населенных пунктов.

Напомним, что 16-17 августа в Дагестане потушили 21 пожар. Пострадавших нет.

