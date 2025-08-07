Десятки сел Дагестана лишились света из-за селей и камнепадов

Сели и камнепады перекрыли четыре участка трассы в Дагестане. Они также оставили без света 18 сел. Рабочие занимаются ликвидацией последствий.

Четыре участка трассы Махачкала-Буйнакск-Верхний Гуниб перекрыты в результате селей и камнепадов, сообщает пресс-служба МЧС по Республике Дагестан.

В спасательном ведомстве также отметили, что указанные стихийные бедствия стали причиной отключения энергоснабжения в 18 населенных пунктах Унцукульского района.

В министерстве подчеркнули, что в настоящее время движение по дороге, включая Гимринский тоннель, закрыто. Сейчас объезд возможен через Левашинский район.

В МЧС добавили, что восемь спасателей и четыре единицы техники занимаются ликвидацией последствий. В ведомстве уточнили, что жертв и пострадавших нет.