Движение поездов по Абхазии остановлено

Опубликовано: 13:47, 15 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Движение поездов по Абхазии временно приостановлено. Это связано с неблагоприятными погодными условиями в республике. Ведутся восстановительные работы.

Пресс-служба Абхазской железной дороги проинформировала о том, что движение поездов по республике приостановлено в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Уточняется, что составы останавливаются на станции "Цандрипш", затем пассажиров доставляют на трансфере в города республики. Рейсы электропоездов "Ласточка" также отменены.

На местах в круглосуточном режиме ведутся восстановительные работы.