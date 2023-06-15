Движение поездов по Абхазии остановлено

Движение поездов по Абхазии временно приостановлено. Это связано с неблагоприятными погодными условиями в республике. Ведутся восстановительные работы.
Пресс-служба Абхазской железной дороги проинформировала о том, что движение поездов по республике приостановлено в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Уточняется, что составы останавливаются на станции "Цандрипш", затем пассажиров доставляют на трансфере в города республики. Рейсы электропоездов "Ласточка" также отменены.
На местах в круглосуточном режиме ведутся восстановительные работы.