РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Движение поездов по Абхазии остановлено

Движение поездов по Абхазии остановлено
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Движение поездов по Абхазии временно приостановлено. Это связано с неблагоприятными погодными условиями в республике. Ведутся восстановительные работы.

Пресс-служба Абхазской железной дороги проинформировала о том, что движение поездов по республике приостановлено в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Уточняется, что составы останавливаются на станции "Цандрипш", затем пассажиров доставляют на трансфере в города республики. Рейсы электропоездов "Ласточка" также отменены.

На местах в круглосуточном режиме ведутся восстановительные работы.

Обстановка в Абхазии: ливни обесточили Гудауту

Обстановка в Абхазии: ливни обесточили Гудауту

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
775 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version