Обстановка в Абхазии: ливни обесточили Гудауту

Опубликовано: 12:32, 15 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гроза продолжает бушевать в Гудауте. Ливни и молнии вызвали наводнения и аварии со светом в самой Гудауте и в ряде сел.

Ливни с грозой в Гудауте оставили без света часть района, о ЧП сообщил главный инженер отделения абхазской компании "Черноморэнерго" Денис Ажиба.

По его словам, света нет в центральной части Гудауты, а также в трех селах. В городе и в одном из них - Куланырхуа - электричество вот-вот появится. Информации еще по двум селам - это Лыхны и Хыпста - пока нет.

Причины аварии

Энергетик уточнил, что свет пропал в результате того, что возникшие из-за ливня подтопления повредили ряд подстанций. Он заверил, что специалисты уже ремонтируют оборудование, передает Sputnik.

Молния ударила в трансформатор

Предствитель "Черноморэнерго" уточнил, что в течение нескольких часов электричества были лишены жители таких сел, как Калдахуара и Блабырхуа. Там причиной ЧС стала молния - она ударила в трансформатор. Оборудование уже перезапущено после ремонта. В еще одном селе - Джирхуа - от разряда атмосферного электричества пострадали два трансформатора. Один отремонтирован, другой восстановлению не подлежит.