Абхазию накрыло наводнение

Опубликовано: 11:02, 15 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ливни в Абхазии привели к повышению уровня вод в реках. Были подтоплены несколько домов. В ближайшие дни ливни продолжатся.

В результате ливневых дождей в Абхазии несколько рек вышли из берегов в Гудауте. Пострадали близлежащие дома: были подтоплены подвалы и первые этажи.

В настоящее время спасатели МЧС откачивают воду из подтопленных домов. На месте работают представители городские служб. Ведется проверка ситуации на реках.

По словам климатолога Асиды Ахсалба, дожди в Абхазии продлятся до выходных. На будущей неделе прогнозируются кратковременные, ливневого характера осадки. В этой связи также сохраняется вероятность паводков и наводнений.

«Около двух недель будут сохраняться обильные ливневые осадки. Циклон перемещается с запада, поэтому под угрозой оказываются Сочи и район Адлера. До 26 июня вероятны подобные опасные явления погоды»

– Асида Ахсалба

Далее климатолог отметила, что в июле ожидается жаркие дни: воздух будет прогреваться до +36 градусов.