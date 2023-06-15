Абхазию накрыло наводнение

В результате ливневых дождей в Абхазии несколько рек вышли из берегов в Гудауте. Пострадали близлежащие дома: были подтоплены подвалы и первые этажи.
В настоящее время спасатели МЧС откачивают воду из подтопленных домов. На месте работают представители городские служб. Ведется проверка ситуации на реках.
По словам климатолога Асиды Ахсалба, дожди в Абхазии продлятся до выходных. На будущей неделе прогнозируются кратковременные, ливневого характера осадки. В этой связи также сохраняется вероятность паводков и наводнений.
«Около двух недель будут сохраняться обильные ливневые осадки. Циклон перемещается с запада, поэтому под угрозой оказываются Сочи и район Адлера. До 26 июня вероятны подобные опасные явления погоды»
– Асида Ахсалба
Далее климатолог отметила, что в июле ожидается жаркие дни: воздух будет прогреваться до +36 градусов.