Погода в Абхазии: ливни не прекращаются

Обстановка в Абхазии сегодня утром остается неблагоприятной. Дожди с грозами не прекращаются.
Погода остается ненастной в Абхазии. Ливни на территории республики будут идти сегодня, правда, с перерывами, весь день, следует из данных сервиса "Яндекс осадки".
Стихия продолжает наносить ущерб - сегодня утром на дорогу на выезде из Гудауты, где сейчас бушует гроза, упало дерево.
Автомобилисты могут объехать его, воспользовавшись другой дорогой, уточняет Sputnik Абхазия.
Смерч в Абхазии
Напомним, накануне утром власти Абхазии сообщили, что на Гагру обрушился не только ливень, но и смерч.
Он повредил трассу республиканского значения, разрушил несколько домов и подмыл железную дорогу, что вызвало задержки поездов.