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Погода в Абхазии: ливни не прекращаются

Погода в Абхазии: ливни не прекращаются
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Обстановка в Абхазии сегодня утром остается неблагоприятной. Дожди с грозами не прекращаются.

Погода остается ненастной в Абхазии. Ливни на территории республики будут идти сегодня, правда, с перерывами, весь день, следует из данных сервиса "Яндекс осадки".

Стихия продолжает наносить ущерб - сегодня утром на дорогу на выезде из Гудауты, где сейчас бушует гроза, упало дерево.

Автомобилисты могут объехать его, воспользовавшись другой дорогой, уточняет Sputnik Абхазия.

Смерч в Абхазии

Напомним, накануне утром власти Абхазии сообщили, что на Гагру обрушился не только ливень, но и смерч.

Он повредил трассу республиканского значения, разрушил несколько домов и подмыл железную дорогу, что вызвало задержки поездов.

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