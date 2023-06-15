Погода в Абхазии: ливни не прекращаются

Опубликовано: 9:42, 15 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Обстановка в Абхазии сегодня утром остается неблагоприятной. Дожди с грозами не прекращаются.

Погода остается ненастной в Абхазии. Ливни на территории республики будут идти сегодня, правда, с перерывами, весь день, следует из данных сервиса "Яндекс осадки".

Стихия продолжает наносить ущерб - сегодня утром на дорогу на выезде из Гудауты, где сейчас бушует гроза, упало дерево.

Автомобилисты могут объехать его, воспользовавшись другой дорогой, уточняет Sputnik Абхазия.

Смерч в Абхазии

Напомним, накануне утром власти Абхазии сообщили, что на Гагру обрушился не только ливень, но и смерч.

Он повредил трассу республиканского значения, разрушил несколько домов и подмыл железную дорогу, что вызвало задержки поездов.