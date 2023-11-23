Диверсия Еревана: Пашинян объявил о диверсификации военных связей

Никол Пашинян подтвердил намерения Еревана диверсифицировать свои отношения в области безопасности. По словам армянского премьера, альтернативы этому пути нет.

Еревану предстоит диверсификация связей в сфере безопасности, и этот процесс безальтернативен, сообщил премьер-министр страны.

Соответствующее заявление Никол Пашинян сделал в ходе выступления на Дне армянской армии.

"Необходимо громко и прямо признать, что укоренившиеся в нас идеи о системах безопасности и формулах их функционирования сыграли губительную игру для республики Армения, и нет другого выхода, кроме диверсификации отношений в сфере безопасности"

– глава правительства

Пашинян обратил внимание на то, что Армения уже работает в этом направлении.

Глава правительства пояснил, что страна находится в процессе закупки современного оружия и новой военной техники. По его словам, за последние несколько лет были заключены контракты, согласно которым армянская армия получит оружие и боеприпасы в общей сложности на несколько миллиардов долларов.

Напомним, в октябрьском интервью западным СМИ Пашинян уже заявлял о решении Еревана диверсифицировать связи в сфере безопасности. Тогда же армянский лидер сказал, что наличие российской военной базы в Армении не дает ей никаких преимуществ. В то же время, обращал внимание премьер, поднимать вопрос о ее выводе армянская сторона не намерена.