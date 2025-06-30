Диалог Лаврова и Рубио поддержали в ООН

В ООН оценили сегодняшнюю встречу Лаврова и Рубио. Переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ и США состоялись в столице Малайзии.
Организация Объединенных Наций приветствует встречу главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем Соединенных Штатов Сергеем Лавровым. Об этом заявил 10 июля официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.
Мы всегда приветствуем диалог"
– представитель генсека ООН
Встреча руководителей внешнеполитических ведомств РФ и США состоялась в четверг в Куала-Лумпуре. Она была организована на полях на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН и длилась около часа. В ходе переговоров обсуждались украинского диалога, вопросы восстановления взаимодействие в экономике и гуманитарной сфере, а также работа дипмиссий.