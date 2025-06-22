Вестник Кавказа

Дефицит воды в Ингушетии привел к закрытию автомоек

Дефицит воды в Ингушетии привел к закрытию автомоек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В связи с нехваткой воды в Ингушетии власти республики приняли решение временно остановить работа автомобильных моек в Назрани. В других населенных пунктах также планируются рейды и закрытия.

Автомойки закрываются на фоне проблем с водоснабжением в жару в Ингушетии.

В администрации Назрани рассказали о временной приостановке деятельности автомоек в городе после инвентаризации коммерческих объектов, которые не выполняют острых социальных функций и где возможны потери воды.

Соответствующие мероприятия уже проведены в центральном округе Назрани, также они запланированы в других населенных пунктах муниципалитета, рассказали в пресс-службе местной администрации.

В планах закрыть десятки автомоек, использующих питьевую воду, чтобы улучшить ситуацию с водой для населения на фоне жары, пишет "Интерфакс".

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