Дефицит воды в Ингушетии привел к закрытию автомоек

В связи с нехваткой воды в Ингушетии власти республики приняли решение временно остановить работа автомобильных моек в Назрани. В других населенных пунктах также планируются рейды и закрытия.

Автомойки закрываются на фоне проблем с водоснабжением в жару в Ингушетии.

В администрации Назрани рассказали о временной приостановке деятельности автомоек в городе после инвентаризации коммерческих объектов, которые не выполняют острых социальных функций и где возможны потери воды.

Соответствующие мероприятия уже проведены в центральном округе Назрани, также они запланированы в других населенных пунктах муниципалитета, рассказали в пресс-службе местной администрации.

В планах закрыть десятки автомоек, использующих питьевую воду, чтобы улучшить ситуацию с водой для населения на фоне жары, пишет "Интерфакс".