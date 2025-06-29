Вестник Кавказа

Восемь санаториев Кисловодска остались без воды из-за аварии

Каскадная лестница в Кисловодске
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Авария оставила несколько улиц и санаториев Кисловодска без водоснабжения. Его планируют восстановить ближе к вечеру.

В Кисловодске на Ставрополье произошла авария на водоводе, специалисты работают над восстановлением водоснабжения, рассказал глава города Евгений Моисеев.

"В связи с утечкой на магистральном водоводе по улице Ленина для части санаториев и улиц Кисловодска водоснабжение будет ограничено"

- Евгений Моисеев

Он передал, что холодная вода будет отключена на трех улицах города и в восьми санаториях.

Ожидается, что водоснабжение будет восстановлено к 17:00.

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