Вестник Кавказа

В Кисловодске ожидают туристический рекорд

Кисловодский национальный парк
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Порядка 600 тыс туристов ожидают в Кисловодске в этом году.

В Кисловодске прогнозируют рекордный турпоток в этом году. В курортном городе Ставрополья намерены принять около 600 тыс туристов, рассказал градоначальник Евгений Моисеев. 

"Сейчас коллективные средства размещения одновременно могут принять более 18,5 тыс. человек. Вместе с этим еще большое число туристов составляют отдыхающие, разместившиеся в частном секторе, и экскурсанты, пребывающие в нашем городе-курорте без ночевок"

– Евгений Моисеев 

Сообщается, что за прошлый год курорт принял чуть более 500 тыс человек. За январь-май текущего года Кисловодск стал местом отдыха свыше 200 тыс путешественников. 

Отметим, что в проекты Кисловодска инвестировано около 14 млрд рублей за первое полугодие.

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