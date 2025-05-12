В Кисловодске ожидают туристический рекорд

Порядка 600 тыс туристов ожидают в Кисловодске в этом году.

В Кисловодске прогнозируют рекордный турпоток в этом году. В курортном городе Ставрополья намерены принять около 600 тыс туристов, рассказал градоначальник Евгений Моисеев.

"Сейчас коллективные средства размещения одновременно могут принять более 18,5 тыс. человек. Вместе с этим еще большое число туристов составляют отдыхающие, разместившиеся в частном секторе, и экскурсанты, пребывающие в нашем городе-курорте без ночевок"

– Евгений Моисеев

Сообщается, что за прошлый год курорт принял чуть более 500 тыс человек. За январь-май текущего года Кисловодск стал местом отдыха свыше 200 тыс путешественников.

Отметим, что в проекты Кисловодска инвестировано около 14 млрд рублей за первое полугодие.