Кисловодск привлек 14 млрд рублей за полгода

За полгода 2025 года Кисловодск привлек свыше 14 млрд рублей в виде частных инвестиций. По словам главы города, это рекордный показатель.

В течение первых шести месяцев 2025 года в Кисловодск вложено свыше 14 млрд рублей частных инвестиций, рассказал руководитель города Евгений Моисеев.

Это на 400 млн больше по сравнению с таким же периодом 2024 года.

"Более 14 миллиардов рублей – рекордный результат для первого полугодия. Такой рост неразрывно связан с системной работой по созданию комфортной и инвестиционно-привлекательной среды"

- Евгений Моисеев

По его словам, инвесторов особенно интересуют курортная инфраструктура и современные проекты в санаторном бизнесе. Сегодня в Кисловодске продолжают реализовываться проекты по возведению отелей, магазинов, кафе и жилых домов.

Кисловодский градоначальник добавил, что с начала 2024 года было осуществлено 13 инвестиционных проектов.