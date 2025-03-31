Центральный рынок в Кисловодске приобрели за 845 млн рублей

Кисловодский рынок обрел нового владельца, который предложил на аукционе 845 млн рублей за торговую площадку.
Компания "Кавказская ривьера" стала владельцем Центрального рынка в Кисловодске. Сделка обошлась в 845 млн рублей, поведал мэр города Евгений Моисеев.
"Компании теперь предстоит решать вопросы реконструкции рынка с более чем 130 сособственниками помещений и павильонов, расположенных на территории рынка - уже давно рынок не являлся полностью муниципальным"
– Евгений Моисеев
Сообщается, что объект был продан в ходе аукциона. За право владения территорией боролись три компании, триумфатором стала "Кавказская ривьера" из столицы.
Согласно конкурсным условиям, новый владелец должен сохранить более 50 рабочих мест.