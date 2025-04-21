Вестник Кавказа

Туристический налог принес Кисловодску свыше 50 млн рублей

Туристический налог принес Кисловодску свыше 50 млн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турналог в январе-марте 2025 года принес в бюджет Кисловодска свыше 50 млн рублей. По данным мэра города, это на несколько миллионов больше, чем обеспечил прошлогодний курортный сбор.

С января по март 2025 года ставропольский Кисловодск заработал 51 млн рублей за счет туристического налога, что на 2,3 млн рублей превышает прошлогодние показатели, когда существовал курортный сбор, рассказал руководитель города Евгений Моисеев.

"Разница между поступлениями от туристического налога и курортного сбора демонстрирует положительную динамику в 4,6% поступлений в бюджет города. Это без учёта инфляции, которую если применить, то налицо прямое снижение реальных значений."

- Евгений Моисеев

При этом предполагаемые доходы могут уменьшиться примерно в 2 раза, так как по правилам турналог за четвертый квартал текущего года город получит лишь в следующем году, передал Моисеев. В связи с этим руководство Кисловодска сможет поддерживать лишь уже существующую инфраструктуру города.

Напомним, что власти Кисловодска планируют благоустроить курортную зону за 110 млн рублей. Работы пройдут в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

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