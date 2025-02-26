Вестник Кавказа

Власти Кисловодска ожидают роста турпотока на 20% на майские праздники

Статуя орла в Кисловодском национальныом парке
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Свыше 120 тыс туристов ждут в Кисловодске на приближающихся майских праздниках. В 2024 году этот показатель составил порядка 100 тыс гостей.

Туристический поток на майские праздники в городе-курорте Кисловодск значительно увеличится во время длинных майских праздников, поведал мэр Евгений Моисеев.

По его словам, как следует из прогнозов, в общей сложности за праздники в начале мая в Кисловодске побывает свыше 120 тыс туристов.

"В эту цифру входят как гости, разместившиеся в коллективных средствах размещения, так и экскурсанты с однодневным пребыванием"

– градоначальник

Он уточнил, что речь идет о временном периоде с 30 апреля по 11 мая.

Моисеев добавил также, что в минувшем году за то же самое время гостями Кисловодска стали порядка 100 тыс человек. Таким образом, ожидается рост турпотока на 20%. Аналогичная динамика, указал глава города, наблюдалась в первом квартале 2025 года.

Мэр также анонсировал масштабную программу, в которой примут участие и туристы, и жители города, пишет ТАСС.

"Пикники, спортивные состязания, культурные события, концерты, театральные постановки, лекции, кинопоказы под открытым небом, ярмарки, мастер-классы, розыгрыши, гастрономические изыски и насыщенную патриотическую программу – все будет именно в Кисловодске"

– Моисеев

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