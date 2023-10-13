Дагестанского главбуха подозревают в незаконной выплате компенсаций

Опубликовано: 20:53, 13 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану

Дагестанские правоохранители подозревают главного бухгалтера централизованной бухгалтерии образовательных учреждений региона в противозаконной раздаче компенсаций директорам школ.

Как выяснили дагестанские следователи, главный бухгалтер централизованной бухгалтерии образовательных учреждений, расположенных в зонах отгонного животноводства, подозревается в незаконной выплате компенсаций директорам школ, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Дагестану.

Как установило следствие, что подозреваемый дал указание подчиненным ему бухгалтерам выплатить компенсации за неиспользованные отпуска 38 директорам школ, сумма незаконных выплат превысила 7 млн рублей, передает "АиФ-Дагестан".

Как полагают следователи, такие компенсации незаконны, и проводились они в интересах директоров школ.

В отношении финансиста возбуждено уголовное дело по статье "халатность", теперь ему предстоит ответить за свои действия в суде.