Дагестанского главбуха подозревают в незаконной выплате компенсаций

Дагестанские правоохранители подозревают главного бухгалтера централизованной бухгалтерии образовательных учреждений региона в противозаконной раздаче компенсаций директорам школ.
Как выяснили дагестанские следователи, главный бухгалтер централизованной бухгалтерии образовательных учреждений, расположенных в зонах отгонного животноводства, подозревается в незаконной выплате компенсаций директорам школ, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Дагестану.
Как установило следствие, что подозреваемый дал указание подчиненным ему бухгалтерам выплатить компенсации за неиспользованные отпуска 38 директорам школ, сумма незаконных выплат превысила 7 млн рублей, передает "АиФ-Дагестан".
Как полагают следователи, такие компенсации незаконны, и проводились они в интересах директоров школ.
В отношении финансиста возбуждено уголовное дело по статье "халатность", теперь ему предстоит ответить за свои действия в суде.