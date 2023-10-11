Полиция заинтересовалась мошенничеством блогера из Дагестана

Опубликовано: 18:12, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дагестанского блогера заподозрили в мошенничестве. Он завладел деньгами, которые собирал в рамках благотворительного сбора. Сумма ущерба устанавливается полицией.

Дагестанского блогера Абу-Кураха разыскивает полиция. Его подозревают в мошенничестве во время благотворительных сборов, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Как заявили в ведомстве, 33-летний блогер завладел денежными средствами, которые местные жители отправляли ему на помощь пострадавшим при землетрясении в Турции и Сирии.

В настоящее время полиция ведет проверку и по другим благотворительным сборам, в которых был задействован Абу-Курах.

В МВД также устанавливают сумму ущерба. По некоторым данным, сумма украденных денег может составлять несколько миллионов рублей.