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Полиция заинтересовалась мошенничеством блогера из Дагестана

Полиция заинтересовалась мошенничеством блогера из Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Дагестанского блогера заподозрили в мошенничестве. Он завладел деньгами, которые собирал в рамках благотворительного сбора. Сумма ущерба устанавливается полицией.

Дагестанского блогера Абу-Кураха разыскивает полиция. Его подозревают в мошенничестве во время благотворительных сборов, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Как заявили в ведомстве, 33-летний блогер завладел денежными средствами, которые местные жители отправляли ему на помощь пострадавшим при землетрясении в Турции и Сирии.

В настоящее время полиция ведет проверку и по другим благотворительным сборам, в которых был задействован Абу-Курах.

В МВД также устанавливают сумму ущерба. По некоторым данным, сумма украденных денег может составлять несколько миллионов рублей.

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