Полиция заинтересовалась мошенничеством блогера из Дагестана

Дагестанского блогера заподозрили в мошенничестве. Он завладел деньгами, которые собирал в рамках благотворительного сбора. Сумма ущерба устанавливается полицией.
Дагестанского блогера Абу-Кураха разыскивает полиция. Его подозревают в мошенничестве во время благотворительных сборов, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.
Как заявили в ведомстве, 33-летний блогер завладел денежными средствами, которые местные жители отправляли ему на помощь пострадавшим при землетрясении в Турции и Сирии.
В настоящее время полиция ведет проверку и по другим благотворительным сборам, в которых был задействован Абу-Курах.
В МВД также устанавливают сумму ущерба. По некоторым данным, сумма украденных денег может составлять несколько миллионов рублей.