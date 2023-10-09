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В Дагестане поубавилось опасных АЗС

В Дагестане поубавилось опасных АЗС
© Фото: пресс-служба УФССП по Дагестану
После масштабных проверок дагестанских автозаправочных станций была остановлена работа тех, которые создавали реальную опасность из-за массовых нарушений, а также неквалифицированного персонала.

В Дагестане закрылись больше сотни автозаправок, на которых в ходе масштабных проверок были выявлены нарушения требований пожарной и промышленной безопасности, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"Всего в целях устранения выявленных нарушений прокурорами внесено свыше 1300 актов реагирования, прекращена деятельность 150 заправок"

- Генпрокуратура России

На некоторых АЗС работали необученные и неаттестованные для работы люди, прокурорские проверки выявили множество фактов незаконного хранения аммиачной селитры, в отношении некоторых из АЗС -за этого были возбуждены уголовные дела.

"В городах Дагестанские Огни, а также в Бабаюртовском, Дербентском, Карабудахкентском, Кизилюртовском и Хасавюртовском районах пресечены случаи незаконного хранения аммиачной селитры общим весом 280 т"

- Генпрокуратура России

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", масштабные проверки АЗС, станций техобслуживания автомобилей и складов хранения селитры начались после того, как 14 августа в пригороде Махачкалы произошел мощный взрыв. Тогда погибли 35 человек, 119 были ранены, после чего в Дагестане по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова проверили более 650 заправок и станций техобслуживания автомобилей.

В Дагестане приостановлена деятельность 60 АЗС

В Дагестане приостановлена деятельность 60 АЗС

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