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В Дагестане приостановлена деятельность 60 АЗС

В Дагестане приостановлена деятельность 60 АЗС
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
За 8 месяцев текущего года в Дагестане выявили нарушения на десятках автозаправочных станций. У части из них не было лицензии, другие работали с нарушениями правил пожарной безопасности.

С января по сентябрь 2023 года на 60 автозаправочных станциях Дагестана были выявлены различные нарушения, после чего их деятельность была приостановлена. Об этом сказано в Telegram-канале управления Федеральной службы судебных приставов по республике.

"С начала 2023 года приостановлена деятельность 60 АЗС, в том числе 13 АЗС, которые находятся на территории Махачкалы"

– ФССП по РД

Там отметили, что у многих этих станций не было необходимой лицензии. Кроме того, у части АЗС были выявлены нарушения правил пожарной безопасности.

Напомним, месяц назад под Махачкалой прогремел взрыв на АЗС, в результате которого погибли 35 человек, еще 84 пострадали. После этого на газозаправочных станциях в республике участились проверки.

В Дагестане проверят все заправки и автосервисы

В Дагестане проверят все заправки и автосервисы

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