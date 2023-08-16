В Дагестане проверят все заправки и автосервисы

Опубликовано: 13:22, 16 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тотальные проверки работы автозаправок и автосервисов начались в Табасаранском районе Дагестана. В скором времени такие проверки ожидают все СТО и АЗС региона.

В Табасаранском районе Дагестана начались проверки станций технического обслуживания (СТО) и автомобильных заправок (АЗС), написал в своем Telegram-канале глава района Магомед Курбанов.

"Поручил проверить деятельность СТО и АЗС"

- Магомед Курбанов

Проверки затронут не только пожарную безопасность этих объектов, но и другие критерии их работы, в том числе и их соответствие государственным стандартам.

Также все владельцы АЗС и СТО будут обязаны разработать и утвердить план действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Табасаранский – один из первых районов Дагестана, который уже инициировал такие проверки: в скором времени, согласно поручению главы региона Сергея Меликова, соблюдение мер безопасности будет проведено на всех объектах вблизи СТО и АЗС по всей республике.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", ночной взрыв на СТО рядом с АЗС, прогремевший в столице Дагестана ночью 14 августа, по последним данным, унес 35 жизней, пострадали как минимум 100 человек.