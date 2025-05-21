Дагестан и Ингушетия подписали масштабное соглашение о сотрудничестве

Представители властей Дагестана и Ингушетии заключили соглашение о двустороннем сотрудничестве. Церемония прошла в рамках Кавказского инвестиционного форума-2025 в Минводах.

Дагестан и Ингушетия подписали соглашение о сотрудничестве, рассказал глава РИ Махмуд-Али Калиматов.

Церемония подписания состоялась в рамках Кавказского инвестфорума 2025 (КИФ). Подписи под документом поставили главы регионов – Сергей Меликов и Махмуд-Али Калиматов.

"Документ предусматривает развитие всестороннего взаимодействия между регионами в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах "

– Калиматов

Глава Ингушетии уточнил, что, согласно документу, будет вестись совместная работа для развития промышленной кооперации, планируется сотрудничество в АПК, предполагается поддержка инвестпроектов, в которых будут принимать участие дагестанское и ингушское бизнес-сообщества.

Акцент будет сделал на информационных коммуникациях, строительстве и ЖКХ. Важную роль будет играть сотрудничество в социальной сфере, в том числе в здравоохранении и образовании, науке и культуре, а также спорте и туризме.